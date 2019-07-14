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12:22   14 Июля 2019
Россия

Путин высоко оценил отношения РФ и Франции в День взятия Бастилии

Путин высоко оценил отношения РФ и Франции в День взятия Бастилии

Российский президент Владимир Путин направил французскому коллеге Эмманюэлю Макрону поздравительную телеграмму в честь Дня взятия Бастилии, который во Франции отмечается как национальный праздник. Об этом сообщили на сайте Кремля 14 июля.

Отношения Москвы и Парижа имеют высокое значение для безопасности и стабильности в Европе, а также для решения множества проблем международного уровня, указано в публикации.

«Опираясь на добрые традиции прошлого, Россия и Франция могли бы и на нынешнем этапе успешно развивать сотрудничество в политической, торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других областях», — уверен лидер России.

Путин высоко оценил отношения РФ и Франции в День взятия Бастилии

Национальный праздник ежегодно отмечается во Франции 14 июля. В этот день в 1789 году штурмовали крепость-тюрьму Бастилия. Это происходило во время Великой французской революции и ознаменовало свержение абсолютизма. Год спустя французы встретили первый Праздник Федерации. Инициаторы объединили эти два события и с 1880 года они стали Днем национального единства.

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Автор: Анна Манц
#путин #франция #макрон #день взятия бастилии

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