Милонов: Вся страна знает, что Соболь наняла людей «рисовать» чужие подписи

Депутат Государственной думы Виталий Милонов поразился наглости кандидатки в Мосгордуму Любови Соболь. Он рассказал об этом в беседе с «Политэкспертом».

13 июля телеканал ТВЦ сообщил, что ряду кандидатов в парламент Москвы, в частности Соболь, отказали в регистрации на предстоящие выборы. Специалисты пришли к такому решению после тщательной проверки подписных листов, которая выявила огромное количество подделок. В частости, у Соболь оказалось таковых свыше 700, что превышает десятипроцентный порог брака почти на пять единиц.

«Я думал, что у нее совести не хватит сдать липовые документы», — поделился парламентарий.

Он отметил, что вся страна знает о «фабрике» подписей для юриста так называемого ФБК, которую в конце июня раскрыли правоохранительные органы. Тогда молодые люди признались, что за смену они подделывали порядка 40 документов, за что получали две тысячи рублей.

«Никто, правда, ее поддерживать не стал», — продолжил Милонов.

Депутат удивлен, что кандидатка не попыталась уйти или хотя бы уменьшить позор, признав свою бессовестность и спокойно покинув политику.

«Это [подделка подписей] — приговор для политика, но, видимо, только не для Соболь и команды Навального», — заметил он.

Недавно координатор сборщиков подписей рассказал, как на самом деле велась работа. Юрист хотела, чтобы сотрудники шпионили друг за другом и искали в собственных рядах неких «провокаторов». Другой молодой человек поделился, что его хотели представить как «провокатора», который в итоге изменил свое мнение и примкнул к рядам блогера Алексея Навального. Он отказался делать лживые заявления на видео из-за чего его и уволили.

Не менее интересный случай произошел на пресс-конференции по выборам в Московскую городскую думу. В ней принял участие член Общественной палаты Илья Ремесло, который рассказал, что половина подписей за независимых кандидатов проставлена мертвыми людьми.