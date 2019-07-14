Трамп решил отказаться от ядерной сделки с Ираном назло Обаме

Американский президент Дональд Трамп решил покинуть ядерную сделку с Ираном, чтобы насолить предшественнику — Бараку Обаме, утверждал в своих телеграммах британский посол в США Ким Дэррок. Об этом сообщила газета Daily Mail 14 июля.

Ранее стало известно об утечке телеграмм дипломата, адресованных Лондону. В материалах он называл Трампа «неумелым» и «некомпетентным». Лидер Штатов же в ответ заявил, что посол плохо служил королевству. Из-за скандала вокруг инцидента Дэррок был вынужден подать в отставку. Вместе с тем, появились данные, что полиция узнала, кто инициировал утечку.

Британский посол в телеграммах уверен, что Трамп принял решение покинуть ядерную сделку «по личным причинам». Напомним, что Совместный всеобъемлющий план действий был подписан при президентстве Обамы. Дэррок назвал такой шаг «актом дипломатического вандализма».

Данное письмо было отправлено в мае прошлого года. Это случилось после того, как Борис Джонсон, возглавлявший тогда министерство иностранных дел Великобритании, не смог переубедить главу Штатов насчет ядерной сделки.

В 2018 году Штаты в одностороннем порядке покинули ядерную сделку с Ираном и ввели ограничительные меры в отношении Тегерана. Государственный секретарь Америки Майк Помпео заявил, что США хотят добиться полной ликвидации экспорта иранской нефти.