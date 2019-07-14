Юрист уверен, что Луценко спасает Порошенко и его окружение от задержания

Советник бывшего украинского президента Виктора Януковича и юрист Андрей Портнов предрек массовые задержания окружения пятого главы страны Петра Порошенко. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

Он уверен, что от этого их, да и самого Порошенко, спасает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который также приходится кумом экс-лидеру. Как только генпрокурор покинет должность, начнутся массовые задержания.

«Вся эта лавина будет идти в геометрической прогрессии, она начнет ловить всех повсеместно в разных местах», — считает юрист.

В этот момент в игру вступит и сам Портнов, который подготовит необходимые заявления и ходатайства, «чтобы одномоментно начать массовые задержания». Он напомнил, что против Порошенко уже возбуждено восемь уголовных дел, среди которых есть государственная измена и захват власти.

Экс-советник уверен, что как минимум одно из делопроизводств позволит посадить пятого президента уже в августе.

"[Мэра Киева Виталия] Кличко ждут сюрпризы», — продолжил юрист.

Неформальное расследование его работы показало, что политик неоднократно превышал полномочия.

«Он подписывал договора аренды земли собственной подписью в Киеве без решения сессии», — уточнил Портнов.

На будущей неделе Антикоррупционное бюро и Государственное бюро расследований получат материалы о преступлениях Кличко, заверил юрист. Он также добавил, что «там есть несколько еще эпизодов».