США объявят о санкциях против Турции до 21 июля

Белый дом выбрал пакет ограничительных мер в отношении Турции, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что причиной санкций стали российские ЗРК С-400 «Триумф», поставки которых продолжаются.

Администрация американского президента выбирала между несколькими вариантами пакетов, однако подробности предстоящих ограничительных мер не сообщаются. Вашингтон, согласно сообщению, объявит о намерении ввести санкции в конце будущей недели, то есть до 21 июля.

Один из источников агентства считает, что выбор даты будет не случайным. Дело в том, что 15 июля 2016 года группа военнослужащих Турции попыталась совершить государственный переворот. Американцы же хотят «избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание».

Москва и Анкара в 2017 году заключили контракт на поставку российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Америка же выступает против договора и требует от Турции разорвать соглашение в пользу американских систем противовоздушной обороны Patriot. Турецкое правительство считает, что вооружения России и Америки «не связаны между собой». Власти твердо настроены приобрести С-400 даже при покупке Patriot.

Контракт обязывает Москву поставить Анкаре четыре дивизиона зенитно-ракетных комплексов стоимостью два с половиной миллиарда долларов. Турция оплатит часть суммы самостоятельно, остальное — за счет российского кредита. Глава министерства обороны страны Хулуси Акар сообщал, что установка вооружений стартует в октябре.