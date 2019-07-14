Выдвижение Соболь в МГД стало очередной попыткой словить политический хайп

Политолог, заместитель главы Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил отказ Московской избирательной комиссии юристу так называемого ФБК Любови Соболь в регистрации на выборах столичную городскую думу. Он дал интервью изданию «Слово и дело».

13 июля телеканал ТВЦ сообщил, что ряду кандидатов в парламент Москвы, в частности Соболь, отказали в регистрации на предстоящие выборы. Специалисты пришли к такому решению после тщательной проверки подписных листов, которая выявила огромное количество подделок. В частости, у Соболь оказалось таковых свыше 700. Она почти на пять процентов превысила порок брака десять процентов.

Специалист заметил, что недопуск юриста никак не связан с ее личностью. Здесь дело именно в фальсификации подписей, не более.

«Это рутинная процедура, которая существует в любой стране», — добавил он.

Политолог считает, что сложившаяся ситуация «излишне политизирована».

«У меня есть достаточно серьезные предположения, что вся скандальность, которая преследовала Соболь на протяжении всей кампании, была связана с тем, что кандидат не рассчитывала на серьезную борьбу, а стремилась использовать данную кампанию в качестве повода для политической демонстрации», — сказал Шаповалов.

В пользу этого говорит и слабая конспирация грязной стратегии Соболь. Например, в конце июля правоохранители обнаружили квартиру в Москве, в которой молодые люди рисовали для кандидатки подписи. Они признались, что за смену подделывали по 40 подписных листов, за что получали порядка двух тысяч рублей.

Не менее интересный случай произошел на пресс-конференции по выборам в Московскую городскую думу. В ней принял участие член Общественной палаты Илья Ремесло, который рассказал, что половина подписей за независимых кандидатов проставлена мертвыми людьми.

«Вот Соболь: лист 464 — Березина якобы подписалась. А что мы видим? Могила ее, вот. Можете сами сходить на кладбище, проверить, что эти люди умерли», — сказал тогда общественник и продемонстрировал фото.

Мосизбирком, следуя российскому законодательству, перечеркнул карьеру кандидата Соболь, которая, по всей видимости, плевать хотела на законы. Однако это не конец. Шаповалов уверен, что политический хайп юриста продолжится.