Глава АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив» Дмитрий Захаров прокомментировал решение Московской избирательной комиссии, которая не допустила юриста так называемого ФБК Любовь Соболь до выборов в столичную городскую думу. Об этом он побеседовал с «iReactor».

13 июля телеканал ТВЦ сообщил, что ряду кандидатов в парламент Москвы, в частности Соболь, отказали в регистрации на предстоящие выборы. Специалисты пришли к такому решению после тщательной проверки подписных листов.

Стоит отметить, что у протеже скандального блогера Алексея Навального изначально все не сложилось. Например, в пятницу, 12 июля, прошла пресс-конференция по выборам в Московскую городскую думу. В ней принял участие член Общественной палаты Илья Ремесло, который рассказал, что половина подписей за независимых кандидатов проставлена мертвыми людьми.

«Вот Соболь: лист 464 — Березина якобы подписалась. А что мы видим? Могила ее, вот. Можете сами сходить на кладбище, проверить, что эти люди умерли», — сказал тогда общественник и продемонстрировал фото.

А в конце июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили «фабрику» по рисовке подписей в одном из московских домов. В этой квартире молодые люди фальсифицировали подписи за Соболь. Они признались, что за смену подделывали по 40 подписных листов, за что получали порядка двух тысяч рублей.

На фоне подобных проколов Захаров целиком и полностью поддержал отказ Мосизбиркома в регистрации Соболь. Более того, он призвал более тщательно проверить и подписи за другого претендента — Илью Яшина.

«Таких людей до депутатского кресла, а тем более до власти допускать нельзя», — подчеркнул собеседник.

Кандидаты от «оппозиции» на пути ко власти следуют лишь собственным корыстным целям, им не до москвичей. Специалист уверен, что Соболь и тому подобные давно находятся у западной кормушки, которая снабжает их не только идеями, но и деньгами.

«Пора называть вещи своими именами: данные лица являются не просто политическими проходимцами. Это самые настоящие политические предатели России, которые обслуживают и проводят идеи и проекты своих западных спонсоров» — заявил глава института.

Очередной план «Навального и Ко» по захвату власти вновь рухнул. Честные выборы победили грязные стратегии оппозиции. Однако не стоит исключать то, что лживые «недополитики» постараются перевернуть ситуацию в свою сторону.