Стариков заявил, что Соболь не должна быть допущена до выборов

Историк и публицист Николай Стариков заявил Федеральному агентству новостей, что закон един для всех россиян, включая оппозицию, поэтому если Любовь Соболь нарушила закон, ей должно быть отказано в регистрации на выборах в МГД.

Он напомнил, что у юриста ФБК есть законная возможность обжаловать решение Мосгоризбиркома в суде. Стариков добавил, что сбор подписей в поддержку Соболь осуществлялся некачественно, и, соответственно, число недостоверных подписей превысило предельно допустимый барьер.

«Иными словами, вероятнее всего, подписи рисовали. Отсюда «мертвые души», несоответствие данных и другие прочие нарушения, которые всегда появляются в ситуации, когда подписи создают «искусственно», — подытожил писатель.

Ранее полиция обнаружила в центре Москвы штаб, где проводилась «рисовка» подписей за Соболь. Также член ОП Илья Ремесло рассказал, что среди «подписавшихся» числились несуществующие и несколько лет как умершие люди.