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7:28   14 Июля 2019
Политика

Целью «избирательной кампании» Соболь изначально был скандал

Целью «избирательной кампании» Соболь изначально был скандал

Все, чего хотела достичь Любовь Соболь, — скандал вокруг своей так называемой «избирательной кампании», заявил корреспонденту Nation News бывший сотрудник штаба Алексея Навального Виталий Серуканов.

Он считает, что решение избирательной комиссии логично, ведь Соболь в самом деле фальсифицировала подписи.

«Достаточно логичное решение, которое обусловлено тем, что у Соболь реально очень грязные подписи. Она, мягко говоря, грязно вела свою кампанию, использовала приемы ниже пояса, кроме того, за нее врубался блогер Алексей Навальный»,  — сказал Серуканов.

Он также назвал Соболь абсолютно несамостоятельным политиком, чьей единственной целью было добиться крупного скандала.

Напомним, член ОП Илья Ремесло 12 июля сообщил, что в результате проверки обнаружились подписи в поддержку Соболь, «поставленные» давно умершими людьми.

Также ранее стало известно, что полиция обнаружила в центре Москвы штаб по «рисованию» поддельных подписей, организованный Соболь.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #мосгордума #соболь

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