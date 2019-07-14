Целью «избирательной кампании» Соболь изначально был скандал

Все, чего хотела достичь Любовь Соболь, — скандал вокруг своей так называемой «избирательной кампании», заявил корреспонденту Nation News бывший сотрудник штаба Алексея Навального Виталий Серуканов.

Он считает, что решение избирательной комиссии логично, ведь Соболь в самом деле фальсифицировала подписи.

«Достаточно логичное решение, которое обусловлено тем, что у Соболь реально очень грязные подписи. Она, мягко говоря, грязно вела свою кампанию, использовала приемы ниже пояса, кроме того, за нее врубался блогер Алексей Навальный», — сказал Серуканов.

Он также назвал Соболь абсолютно несамостоятельным политиком, чьей единственной целью было добиться крупного скандала.

Напомним, член ОП Илья Ремесло 12 июля сообщил, что в результате проверки обнаружились подписи в поддержку Соболь, «поставленные» давно умершими людьми.

Также ранее стало известно, что полиция обнаружила в центре Москвы штаб по «рисованию» поддельных подписей, организованный Соболь.