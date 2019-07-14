Интернет-пользователи одобряют снятие Соболь с выборов в Мосгордуму

Пользователи соцсетей высказались в поддержку снятия кандидатуры Любови Соболь с выборов в Мосгордуму, пишет Федеральное агентство новостей.

Юрист опубликовала несколько постов с возмущениями и протестом в связи с решением избирательной комиссии, но, как оказалось, люди хорошо понимают, что оно было неслучайным и стало прямым следствием нечестных методов, применяемых при сборе подписей.

По мнению пользователей, команда Соболь сама виновата в исходе дела, а, возможно, такой результат и был желаемым — подделать подписи, после чего вызвать шумиху вокруг себя и спровоцировать людей на протесты.

Издание Nation News вспомнило, какое впечатляющее количество скандалов ассоциируется у людей с именем Любови Соболь. Неудивительно, что избирателям трудно поверить в хваленую «честность и прозрачность» юриста ФБК.

Полиция обнаружила «фабрику» по фальсификации подписей в поддержку Соболь, а член Общественной палаты Илья Ремесло сообщил по результатам проверки, что часть подписей «поставили» несуществующие и даже несколько лет назад умершие люди.