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Интернет-пользователи одобряют снятие Соболь с выборов в Мосгордуму

Интернет-пользователи одобряют снятие Соболь с выборов в Мосгордуму

 Решение Мосгоризбиркома отказать Соболь в регистрации на выборах было предсказуемым

Решение Мосгоризбиркома отказать Соболь в регистрации на выборах было предсказуемым
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6:15   14 Июля 2019
Политика

Интернет-пользователи одобряют снятие Соболь с выборов в Мосгордуму

Интернет-пользователи одобряют снятие Соболь с выборов в Мосгордуму

Пользователи соцсетей высказались в поддержку снятия кандидатуры Любови Соболь с выборов в Мосгордуму, пишет Федеральное агентство новостей.

Юрист опубликовала несколько постов с возмущениями и протестом в связи с решением избирательной комиссии, но, как оказалось, люди хорошо понимают, что оно было неслучайным и стало прямым следствием нечестных методов, применяемых при сборе подписей.

Пользователи соцсетей поддержали снятие Соболь с выборов в Мосгордуму

По мнению пользователей, команда Соболь сама виновата в исходе дела, а, возможно, такой результат и был желаемым — подделать подписи, после чего вызвать шумиху вокруг себя и спровоцировать людей на протесты.

Пользователи соцсетей поддержали снятие Соболь с выборов в Мосгордуму

 

Пользователи соцсетей поддержали снятие Соболь с выборов в Мосгордуму

 

Пользователи соцсетей поддержали снятие Соболь с выборов в Мосгордуму

Издание Nation News вспомнило, какое впечатляющее количество скандалов ассоциируется у людей с именем Любови Соболь. Неудивительно, что избирателям трудно поверить в хваленую «честность и прозрачность» юриста ФБК.

Полиция обнаружила «фабрику» по фальсификации подписей в поддержку Соболь, а член Общественной палаты Илья Ремесло сообщил по результатам проверки, что часть подписей «поставили» несуществующие и даже несколько лет назад умершие люди.

 

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #мосгордума #соболь

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