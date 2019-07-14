Полиция узнала, кто ответственен за утечку телеграмм посла Великобритании в США

Полиция Соединенного Королевства обнаружила ответственного за утечку в СМИ дипломатической переписки, в которой британский посол в США Ким Дэррок критиковал американского лидера Дональда Трампа, пишет в воскресенье газета The Sunday Times со ссылкой на правительственные источники.

Источник сообщил изданию, что полиция задействует всю мощь государства.

«Они думают, что знают, кто ответственен за утечку. Теперь необходимо выстроить дело, которое будет рассматриваться в суде. Это был человек, имевший доступ к историческим файлам», — уточнил он.

По информации The Sunday Times, Скотленд-Ярд совместно со службой внешней разведки Великобритании МИ-6 и Форин-офисом, который ведет собственное внутреннее расследование, также определили, что утечка не стала следствием хакерской атаки из-за границы.