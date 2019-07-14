Депутат Рады заявил, что следствием украинской блокады Крыма был лишь негатив
Депутат украинской Рады Евгений Мураев выразил мнение в эфире телеканала «НАШ», что попытка блокады Донбасса и Крыма спровоцировала негативные последствия для Украины.
Он считает, что снятие экономической, торговой, транспортной и социальной блокад с полуострова и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик послужит первым шагом на пути к миру и реинтеграции территорий.
«На сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной. Более того, для нас это тоже категорически не выгодно», — сделал вывод политик.