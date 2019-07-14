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4:45   14 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Депутат Рады заявил, что следствием украинской блокады Крыма был лишь негатив

Депутат Рады заявил, что следствием украинской блокады Крыма был лишь негатив

Депутат украинской Рады Евгений Мураев выразил мнение в эфире телеканала «НАШ», что попытка блокады Донбасса и Крыма спровоцировала негативные последствия для Украины.

Он считает, что снятие экономической, торговой, транспортной и социальной блокад с полуострова и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик послужит первым шагом на пути к миру и реинтеграции территорий.

«На сегодня, устроив блокаду, власть, правительство, парламент, президент по сути оттолкнули от себя людей — они не ассоциируют себя с Украиной. Более того, для нас это тоже категорически не выгодно», — сделал вывод политик.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #крым #днр #лнр

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