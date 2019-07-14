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Решение Мосгоризбиркома отказать Соболь в регистрации на выборах было предсказуемым

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4:37   14 Июля 2019
Политика

Решение Мосгоризбиркома отказать Соболь в регистрации на выборах было предсказуемым

Решение Мосгоризбиркома отказать Соболь в регистрации на выборах было предсказуемым

Юрист ФБК Любовь Соболь получила отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму, и этот результат был ожидаем, пишет Политэксперт.

 

Соболь уверяет, что это решение было политическим и имело цель не допустить ее к честной борьбе с другими кандидатами. По ее словам, подписи были идеальными, поэтому нужно восстановить справедливость с помощью акции протеста.

Отказ Избиркома в регистрации Соболь из-за поддельных подписей – закономерный результат

Между тем изначально было ясно, что необходимого числа подписей штабу Соболь не собрать. Она и сама заявляла поначалу, что работать с населением очень сложно, поскольку все москвичи находятся на отдыхе, но позднее темпы сбора подписей внезапно возросли.

Отказ Избиркома в регистрации Соболь из-за поддельных подписей – закономерный результат

Это вызвало сомнения, в частности, у журналиста и политического деятеля Антона Красовского, который заявил, основываясь на собственном опыте, что собирать по 300-500 подписей в день непопулярному политику невозможно.

Позднее стало известно, что Соболь организовала в Пресненском районе «фабрику» по подделке подписей. Член ОП и общественный деятель Илья Ремесло выяснил, что подписи за Соболь без всякого стеснения ставились от лица умерших людей.

Бывший координатор штаба Соболь по Пресненскому району Арсений также рассказал о махинациях с подсчетом подписей. По его словам, этот процесс был непрозрачным, и составить представление о реальных цифрах было практически невозможно.

При наличии такого количества свидетельств нечестной игры выглядит очень странным, что Соболь решила возмутиться отказом в регистрации. Очевидно, что ее попытки выдать решение Мосгоризбиркома за провокацию обречены на провал.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #фальсификация #мосгордума #соболь

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