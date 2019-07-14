Карьера Соболь построена на фейках и черном пиаре, пишет Nation News

Юрист ФБК Любовь Соболь получила отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму и объявила голодовку, надеясь повысить свой рейтинг. Nation News вспоминает, к каким методам она прибегала в этих целях ранее.

Издание приводит историю с «умытазом», в котором якобы мыли овощи и фрукты сотрудники предприятия «Московский школьник». Соболь взялась расследовать ряд случаев заболеваний детей в столичных школах и детских садах. Однако все, что ей удалось найти, — старый мем с сайта Fishki.net, который она выдала за реальную ситуацию на предприятии, вынудив участвовать в афере бывшую сотрудницу. Однако женщина решила рассказать о том, куда ее втянули.

«Борьбу с жуликами» Соболь решила продолжить, став депутатом Мосгордумы. Она выдвинулась независимым кандидатом от 43 округа Москвы, но сразу стало ясно, что собрать необходимое количество подписей нереально. Логично, что Соболь решилась на фальсификацию подписей. Полиция обнаружила в центре Москвы целую фабрику «рисовальщиков» подписных листов. Выяснилось, что подписи за Соболь «поставили» в том числе люди, которые уже умерли.

Ранее Соболь пришла в редакцию «Эха Москвы», чтобы весьма агрессивно наброситься с вопросами о мэре Москвы Сергее Собянине на главреда RT Маргариту Симоньян. Беременной женщине пришлось вызвать скорую, дошло до угрозы выкидыша. Общественность охарактеризовала произошедшее как террор, черный пиар и откровенную подлость.

После завершения сбора подписей Соболь начала призывать людей выходить на одиночные пикеты с требованием допустить ее до выборов в Мосгордуму. Стало известно о случае, когда человек из «команды» Соболь предложил использовать в этих целях свою бабушку-инвалида, что и было сделано.