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2:50   14 Июля 2019
Россия

Политолог заявила, что Соболь сама спровоцировала отказ в регистрации, нарушив закон

Политолог заявила, что Соболь сама спровоцировала отказ в регистрации, нарушив закон

Политолог Наталия Елисеева считает, что истеричная реакция на отказ в регистрации самовыдвиженцев, в частности, Любови Соболь на выборах в Мосгордуму из-за подделки документов ничем не оправдана, пишет Федеральное агентство новостей. Решение Мосгоризбиркома стало прямым следствием нарушений избирательного законодательства.

Елисеева напомнила, как усердно в штабе Соболь рисовали картину «честной» кампании, игнорируя обоснованные доказательствами обвинения в фальсификации подписей, использовании несуществующих данных и даже «мертвых душ» в подписных листах.

Политолог также усомнилась, что Соболь сможет поднять свой рейтинг с помощью «слезливого видеоролика и громких слов о голодовке».

«Очередная работа на имидж угнетенного кандидата, которая впоследствии будет массово растиражирована по оппозиционным СМИ и социальным сетям Навального и ко. По факту Соболь сейчас будет создавать новое шоу для закрепления получившейся позиции», — подытожила эксперт.

Ранее стало известно, что Любови Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за подделки подписей и подкупа избирателей.

Напомним, о том, что подписи за Соболь «ставили» умершие люди, ранее заявил член Общественной палаты Илья Ремесло. Также полиция обнаружила «фабрику» по рисовке поддельных подписей в поддержку юриста ФБК.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #мосгордума #отказ в регистрации #соболь

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