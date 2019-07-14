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Правозащитник призвал москвичей отказаться от протестов в поддержку Соболь

Правозащитник призвал москвичей отказаться от протестов в поддержку Соболь

 Юриста ФБК Соболь сняли с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей

Юриста ФБК Соболь сняли с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей
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1:33   14 Июля 2019
Политика

Правозащитник призвал москвичей отказаться от протестов в поддержку Соболь

Правозащитник призвал москвичей отказаться от протестов в поддержку Соболь

Президент Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов призвал жителей столицы не идти на поводу у провокаторов и воздержаться от участия в несанкционированной акции в поддержку Любови Соболь, которой отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за подделки подписей, пишет Федеральное агентство новостей.

По его мнению, организаторы намеренно запутывают граждан, вынуждая нарушать закон, чтобы надавить на Мосгоризбирком после недопуска Соболь к выборам. Правозащитник напомнил, что во всем мире полиция и власти жестко пресекают провокации в местах массового скопления людей, такова их прямая обязанность. Между тем заявка на данное протестное мероприятие даже не подана.

Ионов подчеркнул, что власти предостерегают сторонников Соболь от нарушения закона «О митингах и шествиях», об этом сообщается в СМИ.

Правозащитник также напомнил, что кандидаты, получившие отказ в регистрации, могут обжаловать это решение в законном порядке, через суд, в то время как призывать людей на несогласованные акции протеста и подвергать их опасности задержания и административного ареста — «не самая лучшая конструкция».

Напомним, ранее московская полиция обнаружила «фабрику» по созданию фальшивых подписей в пользу Соболь на Пресне. Момент разоблачения «рисовки» запечатлен на видеозаписи.

Также, как сообщил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло, в ходе проверки выяснилось, что за Соболь и других оппозиционных кандидатов «поставили свои подписи» люди, которые уже умерли.

Координатор сборщиков подписей Арсений заявил, что к сотрудникам в штабе Соболь относятся весьма враждебно, вынуждая их шпионить друг за другом с целью обнаружить мнимых «провокаторов». Один из сотрудников также рассказал, как его принуждали сделать на камеру признание в том, что он пришел в штаб провокатором, но осознал, что Соболь работает на благо людей. После того, как молодой человек отказался в этом участвовать, его уволили.

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Автор: Мария Милкевич
#выборы #мосгордума #соболь #подделка подписей

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