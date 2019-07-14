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Юриста ФБК Соболь сняли с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей

Юриста ФБК Соболь сняли с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей

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0:31   14 Июля 2019
Политика

Юриста ФБК Соболь сняли с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей

Юриста ФБК Соболь сняли с выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей

Мосгоризбирком отказал юристу ФБК Любови Соболь в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, согласно информации на сайте ТВЦ.

Поводом стало качество подписей в поддержку кандидата, которые Соболь принесла в Мосгоризбирком. 

у правоохранителей уже были вопросы к качеству подписей в поддержку протеже блогера Алексея Навального. На Пресне обнаружили фабрику по фальсификации подписей в поддержку Соболь. Видеозапись демонстрирует соответствующие бланки, графики и агитматериалы.

При этом координатор сборщиков подписей Арсений сообщал, что в штабе Любови Соболь царила странная атмосфера, сотрудников заставляют шпионить друг за другом, чтобы выявить «провокаторов». Также он рассказал, что из-за непрозрачности системы учета подписей было практически невозможно установить, сколько подписей удавалось собирать ежедневно. Если сам Арсений в реальности собирал примерно 80 подписей в день, то другие сборщики заявляли о 300–350 автографах.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #выборы #мосгордума #соболь

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