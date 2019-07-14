Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа» будет приближать переговоры Киева с ДНР и ЛНР
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко сообщил в эфире телеканала «112. Украина» о намерении приложить все усилия для проведения прямых переговоров между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сказал по завершении встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном, что Киев не готов пойти на прямой диалог с республиками и согласен ограничиться лишь переговорами в минском формате и режимом тишины.
По словам Бойко, за прямые переговоры с Донецком и Луганском выступают уже больше половины украинцев, и президенту придется к этому прислушаться и что-то предпринять.
«Через какое-то время ему придется ответить людям на вопрос, зачем собственно его и избирали, как он собирается завершать войну. Потому что одно дело громкие заявления, а другое – кропотливая, но крайне нужная для общества работа по поиску компромиссов», — заявил Бойко.