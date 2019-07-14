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Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа» будет приближать переговоры Киева с ДНР и ЛНР

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1:51   14 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа» будет приближать переговоры Киева с ДНР и ЛНР

Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа» будет приближать переговоры Киева с ДНР и ЛНР

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко сообщил в эфире телеканала «112. Украина» о намерении приложить все усилия для проведения прямых переговоров между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сказал по завершении встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном, что Киев не готов пойти на прямой диалог с республиками и согласен ограничиться лишь переговорами в минском формате и режимом тишины.

По словам Бойко, за прямые переговоры с Донецком и Луганском выступают уже больше половины украинцев, и президенту придется к этому прислушаться и что-то предпринять.

«Через какое-то время ему придется ответить людям на вопрос, зачем собственно его и избирали, как он собирается завершать войну. Потому что одно дело громкие заявления, а другое – кропотливая, но крайне нужная для общества работа по поиску компромиссов», — заявил Бойко.

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Автор: Мария Милкевич
#украина #днр #лнр #бойко #зеленский #оппозиционная платформа за жизнь

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