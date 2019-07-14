Бойко заявил, что «Оппозиционная платформа» будет приближать переговоры Киева с ДНР и ЛНР

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко сообщил в эфире телеканала «112. Украина» о намерении приложить все усилия для проведения прямых переговоров между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский сказал по завершении встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном, что Киев не готов пойти на прямой диалог с республиками и согласен ограничиться лишь переговорами в минском формате и режимом тишины.

По словам Бойко, за прямые переговоры с Донецком и Луганском выступают уже больше половины украинцев, и президенту придется к этому прислушаться и что-то предпринять.