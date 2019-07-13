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Военный совет Судана отсрочил переговоры с оппозиционными силами

Военный совет Судана отсрочил переговоры с оппозиционными силами

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23:56   13 Июля 2019
Весь мир

Военный совет Судана отсрочил переговоры с оппозиционными силами

Военный совет Судана отсрочил переговоры с оппозиционными силами

Военсовет Судана и оппозиционеры из движения «Силы за свободу и перемены» перенесли на воскресенье обсуждение спорных тем, связанных с устройством страны на переходный период, рассказал посредник Афросоюза Мухаммед Хасан Лаббад. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Как сообщил источник, стороны решили провести дополнительные консультации и лучше подготовиться.

Ранее предполагалось, что в субботу военсовет и оппозиция Судана закончат переговоры и достигнут консенсуса относительно спорных моментов. Оппозиция настаивает на формировании парламента за срок от 45 дней до трех месяцев, в свою очередь, военный совет не намерен ставить временные ограничения для формирования законодательного собрания.

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Автор: Мария Милкевич
#судан #военный совет #силы за свободу и перемены

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