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23:48   13 Июля 2019
Россия

Краснодарские пожарные устранили возгорание в цехе по производству сои

Краснодарские пожарные устранили возгорание в цехе по производству сои

Пожарные смогли устранить пожар в цехе по производству сои в поселке Белозерный в Краснодаре, где загорелись емкости с маслом, передает управление МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 17.56 в субботу. На место инцидента тут же выехали пожарно-спасательные подразделения МЧС и в 20.04 огонь был локализован на территории площадью 1,2 тысячи квадратных метров

Согласно предварительной информации, при пожаре никто не пострадал.

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Автор: Мария Милкевич
#пожар #краснодар

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