Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран продолжит экспорт нефти «при любых обстоятельствах»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный разговор с главой Форин-офиса Великобритании Джереми Хантом и заявил ему, что Тегеран намерен продолжать экспорт нефти «при любых обстоятельствах», сообщает иранское агентство Mehr.

По информации агентства, в отношении задержания в Гибралтарском проливе супертанкера Grace 1 Зариф призвал британские власти срочно принять необходимые меры и остановить незаконный захват иранского судна.

Ранее Хант заявил, что беседа с Зарифом прошла «конструктивно». По его словам, во время разговора он объяснил иранскому коллеге, что Лондон озабочен «не происхождением нефти на Grace 1, а ее направлением».

Он отметил, что по завершении соответствующей правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания способствовала бы освобождению танкера, если бы ей предоставили гарантии, что он не поплывет в Сирию.