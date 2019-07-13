Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран продолжит экспорт нефти «при любых обстоятельствах»
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный разговор с главой Форин-офиса Великобритании Джереми Хантом и заявил ему, что Тегеран намерен продолжать экспорт нефти «при любых обстоятельствах», сообщает иранское агентство Mehr.
По информации агентства, в отношении задержания в Гибралтарском проливе супертанкера Grace 1 Зариф призвал британские власти срочно принять необходимые меры и остановить незаконный захват иранского судна.
Ранее Хант заявил, что беседа с Зарифом прошла «конструктивно». По его словам, во время разговора он объяснил иранскому коллеге, что Лондон озабочен «не происхождением нефти на Grace 1, а ее направлением».
Он отметил, что по завершении соответствующей правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания способствовала бы освобождению танкера, если бы ей предоставили гарантии, что он не поплывет в Сирию.