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 Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран продолжит экспорт нефти «при любых обстоятельствах»

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран продолжит экспорт нефти «при любых обстоятельствах»
23:15   13 Июля 2019
Весь мир

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран продолжит экспорт нефти «при любых обстоятельствах»

Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран продолжит экспорт нефти «при любых обстоятельствах»

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел телефонный разговор с главой Форин-офиса Великобритании Джереми Хантом и заявил ему, что Тегеран намерен продолжать экспорт нефти «при любых обстоятельствах», сообщает иранское агентство Mehr.

По информации агентства, в отношении задержания в Гибралтарском проливе супертанкера Grace 1 Зариф призвал британские власти срочно принять необходимые меры и остановить незаконный захват иранского судна.

Ранее Хант заявил, что беседа с Зарифом прошла «конструктивно». По его словам, во время разговора он объяснил иранскому коллеге, что Лондон озабочен «не происхождением нефти на Grace 1, а ее направлением».

Он отметил, что по завершении соответствующей правовой процедуры в судах Гибралтара Великобритания способствовала бы освобождению танкера, если бы ей предоставили гарантии, что он не поплывет в Сирию.

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Автор: Мария Милкевич
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