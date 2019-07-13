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22:39   13 Июля 2019
Россия

Ночной велофестиваль начался в Москве

Ночной велофестиваль начался в Москве

Маршрут велофестиваля начинается с Кремлевской набережной. Участники фестиваля проедут по ночному городу более 10 километров. Их путь пройдет по Кремлевской и Москворецкой набережным, Театральному проезду, Чистопрудному, Рождественскому и Цветному бульварам, Олимпийскому проспекту.

Финиш велопробега располагается на Суворовской площади. В фестивале участвует более 3,5 тысячи человек.

Как отметил заместитель столичного мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов мероприятие является одним из тех, что посвящены Дню московского транспорта. Он подчеркнул, что вопросам безопасности уделено особое внимание.

В рамках спортивного мероприятия участникам удалось установить мировой рекорд: более 2,5 тысячи человек образовали самую большую в мире фигуру велосипеда из людей.

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Автор: Ольга Шпакова
#москва #россия #спорт #общество #ликсутов #велофестиваль

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