Террористы активизировали взрывное устройство на пути патруля военной полиции РФ в Сирии

Террористы взорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции в сирийской провинции Даръа, рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Руководитель ЦПВС сообщил, что военнослужащие ВС РФ не пострадали. Согласно предварительным данным, террористы активизировали взрывное устройство дистанционно.

По словам Бакина, таким образом боевики планировали накалить обстановку в регионе. Командование Вооруженных сил РФ приняло дополнительные меры, чтобы обезопасить российских военнослужащих.