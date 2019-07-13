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Ураган Барри обрушился на штат Луизиана

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 Террористы активизировали взрывное устройство на пути патруля военной полиции РФ в Сирии

Террористы активизировали взрывное устройство на пути патруля военной полиции РФ в Сирии
22:28   13 Июля 2019
Весь мир

Террористы активизировали взрывное устройство на пути патруля военной полиции РФ в Сирии

Террористы активизировали взрывное устройство на пути патруля военной полиции РФ в Сирии

Террористы взорвали бомбу на пути следования патруля российской военной полиции в сирийской провинции Даръа, рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

Руководитель ЦПВС сообщил, что военнослужащие ВС РФ не пострадали. Согласно предварительным данным, террористы активизировали взрывное устройство дистанционно.

По словам Бакина, таким образом боевики планировали накалить обстановку в регионе. Командование Вооруженных сил РФ приняло дополнительные меры, чтобы обезопасить российских военнослужащих.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сирия #взрыв #боевики #даръа #цпвс

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