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 Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

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22:17   13 Июля 2019
Весь мир

Правительство Гонконга осудило нападение протестующих на полицию

Правительство Гонконга осудило нападение протестующих на полицию

Правительство Гонконга решительно осуждает действия участников протестов, напавших на полицейских с неизвестным порошком. Сообщение опубликовано на сайте правительства специального административного района.

Более 30 тысяч жителей Гонконга вышли на протесты против параллельной торговли с материковым Китаем, которая, как считают протестующие, привела к подорожанию жилья, ухудшению гигиенических условий и позволяет торговцам уклоняться от налогов.

После официальной части митинга некоторые жители не пожелали расходиться и стали вести себя агрессивно, что вынудило полицию применить средства для разгона толпы.

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Автор: Ольга Шпакова
#демонстрация #политика #китай #весь мир #гонконг

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