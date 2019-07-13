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22:15   13 Июля 2019
Россия

Соболь получила отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за недостоверных подписей

Соболь получила отказ в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за недостоверных подписей

Кандидаты Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, оппозиционер Сергей Митрохин и прочие самовыдвиженцы, включая юриста ФБК Любовь Соболь и музыканта Сергея Троицкого, не прошли регистрацию на выборах в Мосгордуму, превысив десятипроцентный порог допустимого брака в подписях, сообщается на сайте телекомпании ТВЦ.

Также некоторые кандидаты неправильно оформили документы, в частности, Булыкин, который даже не заверил часть из них.

По 43-му округу Мосгоризбирком отказал 12 кандидатам. У Соболь специалисты комиссии выявили 725 недостоверных подписей, что составило 14,67 % от общего количества.

В результате в выборах по 43-му округу будут участвовать три кандидата от парламентских партий — КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР, у которых по закону нет необходимости собирать подписи.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #выборы #мосгордума #митрохин #соболь

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