Беглов «ВКонтакте» рассказал, над чем работал на этой неделе

Глава Петербурга Александр Беглов рассказал «ВКонтакте» о проведенной за неделю работе. В первую очередь врио губернатора рассказал о ливневках, которые должны пройти серьезную модернизацию. Нынешние системы ливневой канализации были сделаны еще в 80-е и уже не справляются с уровнем осадков. Также он напомнил про увольнение прошлого руководства Водоконала. Отмечается, что ответственными за модернизацию ливневой канализации градоначальник назначил вице-губернаторов Николая Бондаренко и Максима Шаскольского.

Также Беглов сообщил, что на неделе был проработан доклад о реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Глава Северной столицы пообещал лично посещать сдаваемые объекты. Он отметил, что в этом году 126 дорог будут отремонтированы, 25 построят с нуля.

Также на минувшей неделе был объявлен переход на систему опережающего планирования в новых районах - то есть дорожники должны будут работать параллельно со строителями.

Беглов также рассказал о степени готовности новых станций метро. Так, три новые станции Фрунзенского радиуса («Проспект славы», «Дунайская», «Шушары») уже готовы на 84 процента.

Также градоначальник совершил рабочие выезды в Кировский и Фрунзенский районы. Во Фрунзенском районе он посетил с проверкой соцобъекты в ЖК «София».

Врио губернатора также дополнил пост о информацией о том, что в текущем году 1811 многодетных семей получат квартиры, 567 смогут купить новое жилье с использованием соцвыплат.