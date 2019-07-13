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21:47   13 Июля 2019
Россия

Беглов «ВКонтакте» рассказал, над чем работал на этой неделе

Беглов «ВКонтакте» рассказал, над чем работал на этой неделе

 

Глава Петербурга Александр Беглов рассказал «ВКонтакте» о проведенной за неделю работе. В первую очередь врио губернатора рассказал о ливневках, которые должны пройти серьезную модернизацию. Нынешние системы ливневой канализации были сделаны еще в 80-е и уже не справляются с уровнем осадков. Также он напомнил про увольнение прошлого руководства Водоконала. Отмечается, что ответственными за модернизацию ливневой канализации градоначальник назначил вице-губернаторов Николая Бондаренко и Максима Шаскольского.

Также Беглов сообщил, что на неделе был проработан доклад о реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга». Глава Северной столицы пообещал лично посещать сдаваемые объекты. Он отметил, что в этом году 126 дорог будут отремонтированы, 25 построят с нуля.

Беглов «ВКонтакте» рассказал, над чем работал на этой неделе

Также на минувшей неделе был объявлен переход на систему опережающего планирования в новых районах - то есть дорожники должны будут работать параллельно со строителями. 

Беглов также рассказал о степени готовности новых станций метро. Так, три новые станции Фрунзенского радиуса («Проспект славы», «Дунайская», «Шушары») уже готовы на 84 процента.

Беглов «ВКонтакте» рассказал, над чем работал на этой неделе

Также градоначальник совершил рабочие выезды в Кировский и Фрунзенский районы. Во Фрунзенском районе он посетил с проверкой соцобъекты в ЖК «София».

Врио губернатора также дополнил пост о информацией о том, что в текущем году 1811 многодетных семей получат квартиры, 567 смогут купить новое жилье с использованием соцвыплат.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#петербург #общество #беглов

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