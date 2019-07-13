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Молдавский премьер призвала отменить запрет на въезд чиновников в Приднестровье

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21:38   13 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Молдавский премьер призвала отменить запрет на въезд чиновников в Приднестровье

Молдавский премьер призвала отменить запрет на въезд чиновников в Приднестровье

Молдавский премьер Майя Санду обратилась к международным посредникам за помощью в скорейшей отмене запрета на поездки граждан республики в непризнанное Приднестровье, передает в субботу пресс-служба правительства.

Уточняется, что этот вопрос поднимался на встрече Санду с делегацией представителей переговорного формата «пять плюс два» (Молдавия и Приднестровье — стороны конфликта, РФ и Украина — гаранты и посредники, ОБСЕ — посредник, а США и Евросоюз — наблюдатели).

Она подчеркнула, что граждане Приднестровья все эти годы могли свободно пересекать границу Молдавии, непризнанная республика пользуется теми же зонами свободной торговли, что и правый берег Днестра, в то время как молдавские чиновники и госслужащие не имеют права въезжать на левый берег.

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Автор: Мария Милкевич
#молдавия #приднестровье

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