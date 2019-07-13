Макрон анонсировал создание в сентябре военно-космического командования

Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил в ходе выступления в здании Министерства обороны накануне Национального дня Франции, что в сентябре 2019 года в стране будет создано военно-космическое командование. Речь президента транслировалась в Twitter Елисейского дворца.

По словам главы государства, это будет сделано с целью обеспечить развитие и усиление космических возможностей Франции. Военно-космическое командование будет сходить в состав французских ВВС.