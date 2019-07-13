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21:11   13 Июля 2019
Весь мир

Макрон анонсировал создание в сентябре военно-космического командования

Макрон анонсировал создание в сентябре военно-космического командования

Французский лидер Эмманюэль Макрон сообщил в ходе выступления в здании Министерства обороны накануне Национального дня Франции, что в сентябре 2019 года в стране будет создано военно-космическое командование. Речь президента транслировалась в Twitter Елисейского дворца.

По словам главы государства, это будет сделано с целью обеспечить развитие и усиление космических возможностей Франции. Военно-космическое командование будет сходить в состав французских ВВС.

«Мы будем усиливать наши знания о космической ситуации, мы будем лучше защищать наши спутники», — сказал Макрон.

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Автор: Мария Милкевич
#франция #минобороны #космос #макрон

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