Российские саперы завершили разминирование Южной Осетии

Работы по разминированию длились четыре года, сообщили в МЧС республики в субботу.

Четвертый этап разминирования Южной Осетии от взрывоопасных предметов, оставшихся после событий 2008 года, был завершен отрядом Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС РФ.

Работы по разминированию велись на площади 130 гектаров, за четыре года было найдено более тысячи взрывоопасных предметов. Отмечается, что наиболее опасным был участок села Зар - там было найдено и обезврежено множество опасных устройств.

8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок «Град», а ее войска атаковали республику. Россия встала на защиту жителей Южной Осетии, ввела войска в республику и вытеснила грузинских военных.