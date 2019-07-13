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21:06   13 Июля 2019
Россия

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Визит стал для главы государства первым после возвращение полуострова в состав России. Об этом сообщает агентство УНИАН в субботу, 13 июля.

Зеленский оценил инфраструктуру КПВВ и условия пересечения границы гражданами. Глава Украины также распорядился модернизировать его до конца 2019 года.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос региона «закрыт окончательно».

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #крым #зеленский

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