Зеленский впервые посетил границу с Крымом

Украинский президент Владимир Зеленский посетил границу с Крымом. Визит стал для главы государства первым после возвращение полуострова в состав России. Об этом сообщает агентство УНИАН в субботу, 13 июля.

Зеленский оценил инфраструктуру КПВВ и условия пересечения границы гражданами. Глава Украины также распорядился модернизировать его до конца 2019 года.

Крым вошел в состав РФ после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Кремле не раз отмечали, что жители полуострова сделали свой выбор в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. По словам российского лидера Владимира Путина, вопрос региона «закрыт окончательно».