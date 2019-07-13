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 Британия и Канада создадут коалицию за свободу СМИ

Британия и Канада создадут коалицию за свободу СМИ
20:40   13 Июля 2019
Весь мир

Британия и Канада создадут коалицию за свободу СМИ

Британия и Канада создадут коалицию за свободу СМИ

Главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд объявили о запуске новой коалиции за свободу СМИ. Такое решение министры приняли по итогам Глобальной конференции по свободе СМИ в Лондоне.

Конференция станет ежегодным мероприятием. Канада проведет саммит в 2020 году. Предусматривается, что коалицию сформируют правительства, готовые поддерживать свободу прессы по всему миру. Она станет отслеживать нарушения и злоупотребления свободой масс-медиа, заявляя о них мировой общественности.

Напомним, дипломатов из России, а также журналистов российских СМИ, вещающих в Великобритании, не допустили до участия в данной конференции.

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Автор: Арсений Аскольский
#великобритания #канада #сми

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