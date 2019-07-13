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20:24   13 Июля 2019
Россия

Пожар в цехе по производству сои под Краснодаром охватил 1,2 тысячи «квадратов»

Пожар в цехе по производству сои под Краснодаром охватил 1,2 тысячи «квадратов»

В цехе по производству сои на масложировом перерабатывающем комплексе в Краснодаре произошел крупный пожар. К настоящему моменту огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС. Помещение находится в поселке Белозерный вдали от населенных пунктов.

Ранее спасатели сообщали, что пожаре охватил 600 квадратов цеха. После того, как огонь перекинулся на емкости с маслом, площадь горения увеличилась до 1,2 тысячи квадратов.

Для ликвидации пожара наращивается группировка сил и средств. Сейчас пожар тушат 70 человек и 20 единиц техники.

Информации о погибших и пострадавших пока нет.

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Автор: Ольга Шпакова
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