Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Коммунисты предложили сделать из Вашингтона гея за оскорбление Николая II

Коммунисты предложили сделать из Вашингтона гея за оскорбление Николая II

 Российские саперы завершили разминирование Южной Осетии

Российские саперы завершили разминирование Южной Осетии
Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

 Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia
Макрон анонсировал создание в сентябре военно-космического командования

Макрон анонсировал создание в сентябре военно-космического командования

 Британия и Канада создадут коалицию за свободу СМИ

Британия и Канада создадут коалицию за свободу СМИ
Коммунисты предложили сделать из Вашингтона гея за оскорбление Николая II

Коммунисты предложили сделать из Вашингтона гея за оскорбление Николая II

 Российские саперы завершили разминирование Южной Осетии

Российские саперы завершили разминирование Южной Осетии
Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

 Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia
Макрон анонсировал создание в сентябре военно-космического командования

Макрон анонсировал создание в сентябре военно-космического командования

 Британия и Канада создадут коалицию за свободу СМИ

Британия и Канада создадут коалицию за свободу СМИ
20:23   13 Июля 2019
Россия

«Ломаную» пирамиду открыли в Египте для туристов

«Ломаную» пирамиду открыли в Египте для туристов

Древнейшую «ломаную» пирамиду фараона Снофру в Египте открыли для посещения туристов после рестоврации. Об этом заявил генсекретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазир на церемонии открытия в субботу, 13 июля.

Пирамида в египетском Дахшуре называется «ломаной» или «ромбовидной» из-за своей неправильной формы. Вход в нее находится не только на северной стороне, что было нормой, но и на западной. Кроме того, в пирамиде не нашли следов присутствия саркофага. Имя фараона Снофру было написано красной краской в двух местах.

Первыми открывшуюся пирамиду посетили приглашенные дипломаты и представители СМИ. Они рассказали о сложности возвращения из пирамиды — крутые ступеней наверх придется преодолевать практически на четвереньках. Продажа билетов в обновленную достопримечательность уже началась. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#египет #пирамиды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...