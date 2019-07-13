«Ломаную» пирамиду открыли в Египте для туристов

Древнейшую «ломаную» пирамиду фараона Снофру в Египте открыли для посещения туристов после рестоврации. Об этом заявил генсекретарь Высшего совета по делам памятников древности Мустафа аль-Вазир на церемонии открытия в субботу, 13 июля.

Пирамида в египетском Дахшуре называется «ломаной» или «ромбовидной» из-за своей неправильной формы. Вход в нее находится не только на северной стороне, что было нормой, но и на западной. Кроме того, в пирамиде не нашли следов присутствия саркофага. Имя фараона Снофру было написано красной краской в двух местах.

Первыми открывшуюся пирамиду посетили приглашенные дипломаты и представители СМИ. Они рассказали о сложности возвращения из пирамиды — крутые ступеней наверх придется преодолевать практически на четвереньках. Продажа билетов в обновленную достопримечательность уже началась.