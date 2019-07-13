Жертвами удара молнии в Бангладеш стали 14 человек

От ударов молнии в шести районах Бангладеш 14 человек погибли, еще один пострадал. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на правоохранительные органы.

Четыре человека погибли в округе Пабна на западе страны в ходе сельскохозяйственных работ в поле. Еще один погиб во время рыбалки в округе Майменсингх, его брат получил удар, но выжил. В этом округе также погибли двое других мужчин.

Остальных стихия настигла в округе Чуаданга, в округе Сунамгандж и округе Нетракона. Все люди находились на открытой местности.

Агентство UNB сообщает, что в этом году с мая по июнь от ударов молний погибли по меньшей мере 126 человек.