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20:00   13 Июля 2019
Весь мир

Жертвами удара молнии в Бангладеш стали 14 человек

Жертвами удара молнии в Бангладеш стали 14 человек

От ударов молнии в шести районах Бангладеш 14 человек погибли, еще один пострадал. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune со ссылкой на правоохранительные органы.

Четыре человека погибли в округе Пабна на западе страны в ходе сельскохозяйственных работ в поле. Еще один погиб во время рыбалки в округе Майменсингх, его брат получил удар, но выжил. В этом округе также погибли двое других мужчин.

Остальных стихия настигла в округе Чуаданга, в округе Сунамгандж и округе Нетракона. Все люди находились на открытой местности.

Агентство UNB сообщает, что в этом году с мая по июнь от ударов молний погибли по меньшей мере 126 человек.

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Автор: Ольга Шпакова
#происшествия #бангладеш #молния #весь мир

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