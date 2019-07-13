Более 600 тысяч американцев хотят штурмовать «Зону 51» в поисках инопланетян

Более полумиллиона жителей США в Facebook хотят участвовать в штурме американской военной базы «Зона 51» в Неваде. Американцы желают увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

«Зона 51» много лет ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями об НЛО. В фильме 1996 года «День независимости» база фигурирует как лаборатория для экспериментов над инопланетянинами.

Назначение базы неизвестно. Власти США признали ее существование лишь в 2013 году. Сейчас ее продолжают хорошо охранять.

«Встретимся у туристического места Alien Center Зоны 51 и скоординируем наш вход», — призывают организаторы.

Мероприятие запланировано на 20 сентября. Организаторы призывают участникам бежать, «как Наруто, чтобы опередить пули». Это главный герой одного из аниме.