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 Более 600 тысяч американцев хотят штурмовать «Зону 51» в поисках инопланетян

Более 600 тысяч американцев хотят штурмовать «Зону 51» в поисках инопланетян

19:58   13 Июля 2019
Весь мир

Более 600 тысяч американцев хотят штурмовать «Зону 51» в поисках инопланетян

Более 600 тысяч американцев хотят штурмовать «Зону 51» в поисках инопланетян

Более полумиллиона жителей США в Facebook хотят участвовать в штурме американской военной базы «Зона 51» в Неваде. Американцы желают увидеть якобы спрятанных внутри инопланетян.

«Зона 51» много лет ассоциируется в общественном сознании с конспирологическими теориями об НЛО.  В фильме 1996 года «День независимости» база фигурирует как лаборатория для экспериментов над инопланетянинами.

Назначение базы неизвестно. Власти США признали ее существование лишь в 2013 году. Сейчас ее продолжают хорошо охранять.

«Встретимся у туристического места Alien Center Зоны 51 и скоординируем наш вход», — призывают организаторы.

Мероприятие запланировано на 20 сентября. Организаторы призывают участникам бежать, «как Наруто, чтобы опередить пули». Это главный герой одного из аниме.

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Автор: Арсений Аскольский

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