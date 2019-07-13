Коммунисты предложили сделать из Вашингтона гея за оскорбление Николая II

На платформе Netflix вышел американский сериал «Последние цари», который открывает международному зрителю страницы российской истории: жизни Николая II и его семьи.

Только вот создатели видно торопились или безответственно подошли к отбору «мелких» деталей. Например, в титрах, где указан 1905 год, рядом с красным Кремлем в «белокаменной» виден мавзолей дедушки Ленина. В этом можно было бы увидеть режиссерский ход: мол Романовы-то обречены, но наблюдательные пользователи сети выяснили, что кадры с Кремлем создатели сериала прикупили на фото-стоке Getty за 499 долларов — они доступен по ключевым словам «Russia, Moscow, view on Kremlin in a snowy day» (Россия, Москва, вид Кремля в снежный день). Заретушировали только звезду на Спасской башне — ее точно не было. А мавзолей с надписью «Ленин» был, по мнению создателей «Последних царей».

В документальной драме (так позиционируют создатели сериал) в зимнем Петербурге образца 1894 года появилась еще одна «историческая» деталь. Рядом с Петропавловской крепостью в том же году возникла мечеть, которая появится на Петроградской стороне только в 1920 году.

Романовы у американцев получились не святые. Николай II (Роберт Джек) с идеальной бородой оказывается пьяницей, который не уверен в том, что станет достойным правителем, как покойный Александр III. Его милая невеста Аликс (Сюзанна Херберт) поглощена мыслями о предстоящей свадьбе. И постоянно светит неприкрытой грудью в кадре, а ее будущий муж — голыми ягодицами. Главная интрига сериала - диснеевская - выживет ли дочь Николая II Анастасия.

В разговоре с «Политикой Сегодня» заместитель председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович заметил, что товарищи царя не любят. Но даже то, что американцы сделали с Романовым в новом сериале — неприемлемо.

«Это оскорбление. Американцы не хотят ничего анализировать. Они хотят высмеять нашу историю: не важно советскую или досоветскую. Есть прекрасный фильм Элема Климова «Агония», в котором он анализирует время Николая II. Там жесткий анализ, но никто не изображает царя с голыми ягодицами. Его проблема была в том, что император плохо управлял страной и давал иностранцам вмешиваться в дела государства», — полагает Малинкович.

Зампред партии считает, что заступиться за семейство Романовых должна госпожа Поклонская (депутат Госдумы Наталья Поклонская). Малинкович думает, что она должна пойти к американскому посольству и провести пикет, чтобы запретить сериал в России.

«Мы даже будем ей где-то сочувствовать», — с грустью в голосе сказал Малинкович.

Планы Поклонской и отношение к фильму «Политики Сегодня» узнать не удалось, ее телефон был выключен.

Если бы американцы снимали сериал про период, когда на территории нашей страны были общины, то они бы тоже попытались сделать это максимально оскорбительно, считает Малинкович и кидает пару оскорблений в адрес империалистов.

«Нам тоже надо снять про Джорджа Вашингтона фильм про то, что он был полный придурок, наркоман или представитель секс-меньшинства. Чтобы американцы задумались: надо им снимать такие вещи или нет», — предлагает Малинкович.

Зампред партии думает, что дом Романовых может подать в суд на создателей.

Представитель Ассоциации членов семьи Романовых в России Иван Арцишевский в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» сказал, что ничего не знает о новом фильме про Николая II и отказался его комментировать.