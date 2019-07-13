Скончался поэт Виктор Соснора

Поэт, прозаик и драматург умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил его ученик Вадим Лурье.

Состояние Сосноры ухудшилось накануне и он был госпитализирован в Мариинскую больницу, где ему сделали несколько операций. Он скончался в реанимации днем в субботу.

Дата и место похорон пока не сообщаются.

Первый сборник стихов поэта «Январский ливень» был напечатан в 1962 году. Соснора являлся членом союза писателей Петербурга, получил ряд литературных премий, в числе которых «Северная Пальмира» и премия Андрея Белого.