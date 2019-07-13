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19:31   13 Июля 2019
Россия

Рогозин заявил, что пуск ракеты «Протон-М» был непростым

Рогозин заявил, что пуск ракеты «Протон-М» был непростым

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин назвал пуск ракеты «Протон-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» непростым. Об этом он написал в Twitter в субботу, 13 июля.

Изначально пуск был запланирован на 21 июня, однако ракету сняли со старта из-за разрядившейся батареи космического аппарата. Ракету-носитель отправили со стартового стола в монтажно-испытательный корпус, где заменили батарею. Новый пуск наметили на 12 июля, но из-за неких замечаний, госкомиссия «Роскосмоса» перенесла старт на 13 июля.

«Восхищаюсь работой, профессиональной подготовкой, волей и характером специалистов-стартовиков! Пуск был непростым, но все отработали на отлично», — подчеркнул Рогозин.

Глава госкорпорации также поблагодарил боевой расчет и специалистов предприятий Роскосмоса.

«Спектр-РГ», полное название «Спектр-Рентген-Гамма» — орбитальная астрофизическая обсерватория. Она предназначена для изучения космических пространств в гамма- и рентгеновском диапазонах.

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Автор: Арсений Аскольский
#рогозин #протон-м #роскомос

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