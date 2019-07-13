В Госдуме напомнили о жизнях, которые ломают незаконные митинги Навального

Финальным аккордом провальной избирательной кампанию в Мосгордуму кандидаты от блогера Алексея Навального и экс-депутата Госдумы Дмитрий Гудкова решили сделать несанкционированный митинг. В соцсетях они призывают выйти на улицу людей, которые не боятся арестов, и требуют от Мосгоризбиркома априори признать подписи в их поддержку настоящими.

И призыв, и требование несистемной оппозиции абсолютно беззаконными в комментарии Nation News назвал депутат Госдумы Евгений Федоров.

«В поддержку могут выйти только коренные преступники, которые закон рассматривают как ерунду. Для них что магазин ограбить, что выйти на митинг — это одно и то же», — сообщил народный избранник.

Людей, которые собираются поддержать несостоявшихся кандидатов, Федорову не жалко. Парламентарий напомнил, что ранее Навальный обещал сторонникам, которым задержит полиция по 10 тысяч евро, но денег ни одному из них так и не дал.

«Обманет и сейчас, надо бы догадаться. Люди отсидят сроки, запятнают себе биографию, репутацию, испортят дальнейшую жизнь, потому что не каждый возьмет на работу преступника. Навальный их в очередной раз держит за лохов, которых можно легко обмануть. Мне таких людей не жалко совершенно. Дураки должны страдать, я так считаю», — подытожил Федоров.

Ранее подозрения у Мосгоризбиркома вызвали подписи в поддержку выходцев из команды Навального Любови Соболь и Ильи Яшина. Не уверен в качестве собранных подписей и Гудков