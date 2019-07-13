Лайшева и Милова отказались регистрировать на выборы в Мосгордуму

Окружной избирком по 35 округу отказал в регистрации пятерым кандидатам в депутаты Мосгордумы: члену регионального штаба ОНФ в Москве, действующему депутату Мосгордумы от «Единой России» Ренату Лайшеву, Владимиру Милову и еще троим кандидатам.

Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 13 июля. Как следует из решения, указанные кандидаты вовремя не представили в комиссию нужные документы. Это фактически говорит о добровольном отказе от дальнейшего участия в избирательной кампании и означает утрату статуса кандидата в депутаты Мосгордумы.

Выдвижение кандидатов завершилось 5 июля. Всего на выборы в Мосгордуму выдвинулись 426 человек. До 16 июля Мосгоризбирком обязан проверить подписи избирателей и сформировать списки зарегистрированных кандидатов в московский парламент. Выборы пройдут 8 сентября в единый день голосования.