Новый глава Севастополя отправил правительство в отставку

Врио главы Севастополя Михаил Развозжаев подписал указ об отставке регионального правительства после сложения полномочий губернатора Дмитрия Овсянникова. Соответствующий указ опубликован в субботу, 13 июля.

Согласно документу правительству поручено исполнять обязанность до формирования нового состава.

Ранее 11 июля российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности Овсянникова по его просьбе. Исполнять обязанности главы региона стал Развожаев. Он занимал пост врио губернатора Хакасии в октябре — ноябре 2015 года. В конце 2018 года Развозжаев стал членом центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), а затем — главой исполкома движения.