Попытку кандидатов в Мосгордуму собрать митинг из-за подписей назвали уголовщиной

Выборы в Мосгордуму за время подписной кампании обросли скандалами. Несколько кандидатов, среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин и Дмитрий Гудков, уличили в подделке подписей избирателей, поэтому их подписные листы проходят проверку у экспертов московского избиркома. Однако кандидаты предпочитают называть это вполне закономерное действие «препятствием независимым кандидатам» и хотят устроить пикет 14 июля в Новопушкинском сквере, пишет ФАН.

Прокуратура Москвы предупредила горожан, что мэрия не согласовывала акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, поэтому ее участники рискуют своей безопасностью, а организаторы могут быть задержаны.

СМИ напоминает, что кандидаты сдали собранные подписи 6 июля. Яшин уже сообщил, что эксперты признали более 11% его подписей фальшивыми при допустимой норме в 10%. Это указывает на то, что он не попадет в списки голосования.

Независимые кандидаты подчеркнуто не верят в справедливость экспертизы подписей Мосгоризбиркома и делают громкие заявления об их предвзятости. Не дождавшись окончательного решения, они призывают людей на пикеты с требованием допустить их до выборов.

Как отметил президент Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив, член Изборского клуба Юрий Самонкин в интервью ФАН, таких демократичных выборов, как в Мосгордуму, нет нигде - была упрощена регистрация кандидатов, установлены камеры на избирательных участках, изменена система голосования. Однако всегда найдутся те, кто будет критиковать и обвинять систему, заметил он.

Он напомнил, что в столичный парламент идут как представители фракционных партий Госдумы, так и самовыдвиженцы и представители других политических сил.

Упрощенная регистрация действует для представителей фракционных партий, а для самовыдвиженцев существует барьер в виде сбора подписей, который является показателем доверия избирателей.

Скандалы с рисованием подписей за Соболь, Яшина и прочих указывает на то, что у оппозиционных кандидатов отсутствует реальная поддержка москвичей, уверен Самонкин.

«Но они, опять-таки, сетуют на систему, выставляют себя ее жертвами, говорят, что им перекрывают кислород, зовут людей на незаконные митинги, по сути — идут на уголовщину. А ведь проблема — в них самих», - отметил эксперт.

Он выразил надежду, что все нарушения избирательного законодательства будут пресечены, а виновные понесут ответственность.