Отельер из Турции рассказал о повторном использовании еды со шведского стола

Руководитель Федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что отели страны повторно выставляют на шведском столе продукты с длительными сроками хранения. Он подчеркнул, что скоропортящиеся продукты и оставшаяся на тарелках постояльцев еда выбрасываются.

Айык объяснил, что продукты питания, которые можно использовать повторно, определены. Шведский стол в системе «все включено» формируется с учетом этого.

«С использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются», — подчеркнул отельер.

По его словам, скоропортящиеся продукты выбрасываются, даже если к ним никто не притронулся. Исключения составляют пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье. Если такие продукты остаются с утра, то их можно использовать и во время обеда, ужина.

Айык подчеркнул, что в Турции есть строгий регламент хранения пищи, который отели соблюдают.