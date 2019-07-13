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18:05   13 Июля 2019
Россия

Легковушка столкнулась с поездом на переезде в Саратовской области

Легковушка столкнулась с поездом на переезде в Саратовской области

В результате инцидента пострадал один человек, сообщила пресс-служба областного управления ГИБДД. Об этом пишет РИА Новости. Авария произошла около 15.30 на железнодорожном переезде у поселка Новопушкинское.

Предварительно установлено, что женщина-водитель, управляя автомобилем Hyundai Getz, выехала на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора во время движения грузового поезда. При столкновении она получила травмы и была доставлена в больницу. По факту произошедшего ГИБДД проводит проверку.

В Приволжской железной дороге сообщили, что в момент происшествия в машине находились трое человек. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояния для торможения не хватило и столкновение все же произошло.

В пресс-службе также отметили, что переездная сигнализация была исправна и причиной инцидента стало грубое нарушение ПДД при пересечении железнодорожного переезда.

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Автор: Ольга Шпакова
#дтп #происшествия #автомобиль #саратовская область #железная дорога

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