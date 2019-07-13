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 Сбой произошел в работе «Билайна»

Сбой произошел в работе «Билайна»
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17:54   13 Июля 2019
Россия

Сбой произошел в работе «Билайна»

Сбой произошел в работе «Билайна»

Массовый сбой произошел в работе оператора сотовой связи «Билайн». Большинство пользователей (72%) жалуются на проблемы с мобильной связью. Об этом говорят данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои в популярных ресурсах.

О сбое всех сервисов рассказали 15%  пользователей, еще 11% пожаловались на проблемы с мобильным интернетом. По данным ресурса, проблемы в работе «Билайна» затронули москвичей, жителей Подмосковья, Краснодара, Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и других городов.

На странице «Билайн Россия» во «ВКонтакте» появилось сообщение о временных сложностях при использовании услуг связи. Оператор также извинился.

«Мы делаем все возможное, чтобы восстановить сигнал», – говорится в сообщении.

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Автор: Арсений Аскольский
#интернет #сбой #билайн

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