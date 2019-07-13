Роскомнадзор отказал коммунистам в блокировке сериала «Чернобыль» от HBO

Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки англо-американского сериала «Чернобыль». В творении HBO нет пропаганды суицида, употребления наркотиков, рекламы онлайн-казино, интернет-магазинов с продажей алкоголя или детского порнографией, которая позволяла бы надзорному ведомству блокировать до суда, сообщается в ответе Роскомнадзора председателю партии «Коммунисты России» Сергею Малинковичу.

«Коммунисты России», которые ранее ратовали за блокировку сериала на территории РФ, не намерены отступать и обещают добиться запрета сериала, порочащего советскую власть. Малинкович в беседе с «Политикой Сегодня» выразил надежду, что Следственный комитет РФ окажется решительнее.

«Чиновники боятся связываться с покровителями сериала», — трактует позицию РКН Малинкович как трусливую.

Председатель добавил, что он и его партия будут ждать вердикта прокуратуры и решения суда. Именно туда, к слову, в ответе за блокировкой сериала как порочащего честь, достоинство гражданина или деловую репутацию юрлица и предложили обращаться в Роскомнадзоре коммунистам.

«Отдельно отмечаем, что, как представляется, до применения механизма по ограничению доступа к указанному телесериалу в сети "Интернет" на территории Российской Федерации должна быть сформирована однозначная общественная позиция в отношении данного художественного произведения», - заметили в РКН.

Сериал «Чернобыль» от HBO пользователи крупнейшего сайта, посвященного киноиндустрии, Internet Movie Database (IMBD) поставили на первое место в списке 250 самых популярных шоу с оценкой 9,6 балла из 10. Сериал понравился министру культуры РФ Владимиру Мединскому. Пресс-секретарь лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко сериал не смотрел, но не осуждает.