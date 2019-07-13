Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Легковушка столкнулась с поездом на переезде в Саратовской области

Легковушка столкнулась с поездом на переезде в Саратовской области

 Сбой произошел в работе «Билайна»

Сбой произошел в работе «Билайна»
Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

 Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia
Отельер из Турции рассказал о повторном использовании еды со шведского стола

Отельер из Турции рассказал о повторном использовании еды со шведского стола

 Напавших на отель боевиков ликвидировали в Афганистане

Напавших на отель боевиков ликвидировали в Афганистане
Легковушка столкнулась с поездом на переезде в Саратовской области

Легковушка столкнулась с поездом на переезде в Саратовской области

 Сбой произошел в работе «Билайна»

Сбой произошел в работе «Билайна»
Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

 Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia
Отельер из Турции рассказал о повторном использовании еды со шведского стола

Отельер из Турции рассказал о повторном использовании еды со шведского стола

 Напавших на отель боевиков ликвидировали в Афганистане

Напавших на отель боевиков ликвидировали в Афганистане
17:42   13 Июля 2019
Весь мир

Напавших на отель боевиков ликвидировали в Афганистане

Напавших на отель боевиков ликвидировали в Афганистане

Силы безопасности Афганистана уничтожили боевиков, которые совершили атаку на отель в афганском городе Калайи-Нау. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими.

В субботу несколько человек напали на гостиницу в провинции Балгис, которая находится на северо-западе Афганистана. Атака произошла в 12.40 по местному времени (11.10 по мск). 

Представитель афганского МВД сообщил, что силовикам удалось ликвидировать трех боевиков, еще двоих задержали. В ходе операции как минимум восемь сотрудников сил безопасности погибли, семеро были ранены.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#боевики #афганистан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...