Напавших на отель боевиков ликвидировали в Афганистане

Силы безопасности Афганистана уничтожили боевиков, которые совершили атаку на отель в афганском городе Калайи-Нау. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел страны Нусрата Рахими.

В субботу несколько человек напали на гостиницу в провинции Балгис, которая находится на северо-западе Афганистана. Атака произошла в 12.40 по местному времени (11.10 по мск).

Представитель афганского МВД сообщил, что силовикам удалось ликвидировать трех боевиков, еще двоих задержали. В ходе операции как минимум восемь сотрудников сил безопасности погибли, семеро были ранены.