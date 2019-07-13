Два согласованных митинга по выборам в Мосгордуму пройдут 20 и 21 июля

Правительство Москвы согласовало два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Акции запланированы на следующие выходные, рассказал первый заместитель главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. Об этом сообщает «Интерфакс».

Власти Москвы санкционировали акции организаторов Ефремова И.В., Чинарова И.С., Овчарова А.К., и Синицына С.В. 20 июля старт двухчасового мероприятия запланирован на 14:00 (мск) с количеством участников до 15 тысяч человек.

21 июля на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:30 пройдет акция с количеством участников до 10 тысяч человек. Организаторами второй акции являются Федоров Г.В., Кагарлицкий Б.Ю. и Жуковский В.С.

Органы исполнительной власти Москвы обеспечат условия для проведения акций и окажут содействие их организаторам. Также они занимаются вопросами охраны общественного порядка, сообщил Олейник.