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 Сбой произошел в работе «Билайна»

Сбой произошел в работе «Билайна»
Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

 Киевский аэропорт Жуляны возобновил работу после инцидента с лайнером Belavia

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17:13   13 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

Состояние пострадавших россиян в аварии в Гагре оценивается как средней тяжести, сообщили в российском посольстве в Абхазии. Дорожно-транспортное происшествие произошло в туннеле в Гагре накануне, в пятницу.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу при попытке совершить обгон и столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения одна россиянка из Сыктывкара погибла от полученных травм на месте, еще пятеро россиян пострадали. Их госпитализировали в районную больницу в Гагре.

Как говорится в сообщении посольства, пострадавшие чувствуют себя нормально, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в аварии под Якутском пострадали трое детей.

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Автор: Ольга Шпакова
#дтп #происшествия #россияне #абхазия

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