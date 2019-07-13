Посольство РФ в Абхазии рассказало о самочувствии пострадавших в ДТП россиян

Состояние пострадавших россиян в аварии в Гагре оценивается как средней тяжести, сообщили в российском посольстве в Абхазии. Дорожно-транспортное происшествие произошло в туннеле в Гагре накануне, в пятницу.

Водитель легковушки выехал на встречную полосу при попытке совершить обгон и столкнулся с микроавтобусом. В результате столкновения одна россиянка из Сыктывкара погибла от полученных травм на месте, еще пятеро россиян пострадали. Их госпитализировали в районную больницу в Гагре.

Как говорится в сообщении посольства, пострадавшие чувствуют себя нормально, их жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что в аварии под Якутском пострадали трое детей.