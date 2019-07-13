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17:12   13 Июля 2019
Весь мир

США заставляют беженцев в САР убивать, угрожая расправой над семьями

США заставляют беженцев в САР убивать, угрожая расправой над семьями

США заманивают в ряды бандругрупп беженцев Сирии, угрожая расправой над семьями. Об этом 13 июля сообщает Федеральное агентство новостей

Армия САР уничтожила многих террористов, из-за чего их ряды заметно опустели. США такая ситуация оказалась не на руку. Вашингтон начал вербовать в ряды незаконного формирования беженцев, пользуясь их безвыходным положением.

Прошедшим обучение террористам обещают ежемесячное жалование, а также еду и медпомощь, причем это касается и членов семьи. Как правило, новобранцев набирают из лагеря «Рукбан», в котором царит голод, нищета, разруха, убийства, рабство и проституция. 

США заставляют беженцев в САР убивать, угрожая расправой над семьями

Обитатели лагеря оказалась в катастрофическом положении. Именно поэтому мужчины с семьями становятся легкой мишенью для вербовки. Они готовы сделать что угодно, лишь бы помочь близким. 

Беженцам приходится убивать других людей и рисковать жизнью. Многие из них хотят отказаться от службы на США, однако американцы не готовы так просто распускать участников банды и угрожают расправами над семьями. 

Именно поэтому США не стремятся поскорее расформировать «Рукбан», ведь лагерь беженцев — идеальный «поставщик» живой силы. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #политика #сар #рукбан

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