США заманивают в ряды бандругрупп беженцев Сирии, угрожая расправой над семьями. Об этом 13 июля сообщает Федеральное агентство новостей.

Армия САР уничтожила многих террористов, из-за чего их ряды заметно опустели. США такая ситуация оказалась не на руку. Вашингтон начал вербовать в ряды незаконного формирования беженцев, пользуясь их безвыходным положением.

Прошедшим обучение террористам обещают ежемесячное жалование, а также еду и медпомощь, причем это касается и членов семьи. Как правило, новобранцев набирают из лагеря «Рукбан», в котором царит голод, нищета, разруха, убийства, рабство и проституция.

Обитатели лагеря оказалась в катастрофическом положении. Именно поэтому мужчины с семьями становятся легкой мишенью для вербовки. Они готовы сделать что угодно, лишь бы помочь близким.

Беженцам приходится убивать других людей и рисковать жизнью. Многие из них хотят отказаться от службы на США, однако американцы не готовы так просто распускать участников банды и угрожают расправами над семьями.

Именно поэтому США не стремятся поскорее расформировать «Рукбан», ведь лагерь беженцев — идеальный «поставщик» живой силы.